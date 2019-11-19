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Dolar kuru düşüşte seyrediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Kasım 2019 09:48
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Dolar kuru düşüşte seyrediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7380 5,7390
Avro 6,3590 6,3600
Sterlin 7,4200 7,4570
ANKARA
ABD Doları 5,7050 5,7650
Avro 6,3100 6,3800
Sterlin 7,3390 7,4910

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7340'tan satılıyor.

Dün dolara uluslararası piyasalarda talebinin azalmasıyla 5,7190'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 5,7396'dan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem günü başlayan düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,7340'tan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 6,3550, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,4345'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1070 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,02 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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