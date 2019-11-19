Dolar kuru düşüşte seyrediyor
|19 Kasım 2019 09:48
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,7380
|5,7390
|Avro
|6,3590
|6,3600
|Sterlin
|7,4200
|7,4570
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7050
|5,7650
|Avro
|6,3100
|6,3800
|Sterlin
|7,3390
|7,4910
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7340'tan satılıyor.
Dün dolara uluslararası piyasalarda talebinin azalmasıyla 5,7190'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 5,7396'dan tamamladı.
Geçen haftanın son işlem günü başlayan düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında, 5,7340'tan alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 6,3550, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,4345'ten işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1070 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,02 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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