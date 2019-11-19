Hava Kuvvetlerinde 10'u muvazzaf 17 askere FETÖ'den gözaltı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
|19 Kasım 2019 09:51
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