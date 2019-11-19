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Belediye'nin araç kiralama işini milletvekili kazandı

Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 36 milyon TL'lik araç kiralama ihalesi açmıştı. AK Parti'li Yücel Yılmaz'ın başkanı olduğu belediyenin Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan araç ihalesi sonuçlandı. İhaleyi, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in ortağı olduğu şirket kazandı.
 19 Kasım 2019 09:58
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Belediye'nin araç kiralama işini milletvekili kazandı

Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 36 milyon TL'lik araç kiralama ihalesi açmıştı. AK Parti'li Yücel Yılmaz'ın başkanı olduğu belediyenin Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan araç ihalesi sonuçlandı. İhaleyi, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in ortağı olduğu şirket kazandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, AK Parti'li belediyenin ihalesine tepki gösterdi. Aytekin şunları söyledi:

* 29 binek araç, 35 adet 4X4 araç, 37 adet kamyonet, 67 adet 4X4 Pickup, 31 kamyonet ve 2 minibüsten oluşan araç kiralama işi, AK Parti Milletvekili Vahit Kiler'in ortağı olduğu Tureks firmasına verildi. Şartnameye bakınca, lüks araçların kiralandığı da görülüyor.

* Asli görevi kanalizasyon ve su hizmeti olan bir belediye şirketinin bu işleri yapmak yerine 36 milyon lirayı araç kiralamaya harcıyor."

Tureks şirketi, Afyon, Denizli ve Tekirdağ belediyelerine de araç hizmeti veriyor.

Deniz AYHAN
Sözcü
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