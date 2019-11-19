1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye eski Başkanı, Başhekim olarak atandı

31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin 576 oy farkı ile kaybeden AK Parti'li eski Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı pratisyen doktor Adil Çelik uzman doktorların bulunduğu Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine atandı
 19 Kasım 2019 10:04
Yazdır
Belediye eski Başkanı, Başhekim olarak atandı

31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin 576 oy farkı ile kaybeden AK Parti'li eski Gazipaşa Belediye Başkanı pratisyen doktor Adil Çelik uzman doktorların bulunduğu Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine atandı.

Pratisyen doktor olan Çelik'in, başhekimlik görevine getirilmesi liyakat aykırı olduğu gerekçesiyle tepki çekti.

Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı
19 Kasım 2019 09:59		 Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek
19 Kasım 2019 09:20
Elazığ'da SGK'nın eski binası belediyeye devredildi
18 Kasım 2019 22:38		 Sınır hattındaki öğrencilere telafi eğitimi veriliyor
18 Kasım 2019 22:33
86 yıl boyunca hizmet vermişti, yıkımına başlandı
18 Kasım 2019 21:21		 'Kamu kurumların KDK'ye uyma oranı yüzde 75'e ulaştı'
18 Kasım 2019 19:28
Bakan Kurum: 'Dipsiz Göl' doğal sit alanı ilan edilecek
18 Kasım 2019 18:56		 2 günlük radarla hız denetiminde 21 bin 789 ihlal
18 Kasım 2019 18:50
2 günlük denetiminde bin 972 sürücü alkollü çıktı
18 Kasım 2019 18:40		 Atatürk'e secde görüntülerinde, okul müdürleri açığa alındı
18 Kasım 2019 18:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:06 - Borsadaki şirketlerden 9 ayda 62,6 milyar liralık net kar10:55 - Bakan Selçuk'tan engelli atamaları açıklaması10:54 - Yozgat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı10:42 - Gram altın 271 lira seviyelerinde10:38 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere 'sınıf içi rehberlik' dersi10:30 - Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak10:28 - Yaşlıları dolandıran 'sahte SGK görevlisi' yakalandı10:24 - HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi10:23 - Borsa, güne yükselişle başladı10:19 - Orman işçilerinin şehit edildiği saldırıda ağırlaştırılmış müebbet istemi
10:16 - AnadoluJet, yüzde 20 indirimli uçuracak10:09 - Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi10:04 - Belediye eski Başkanı, Başhekim olarak atandı10:03 - Belediye Başkanı'ndan 'O benim getir götürümü yapar' diyen gence cevap10:00 - 26. Dönem Pomem sınav aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar09:59 - Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı09:58 - Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü09:58 - Belediye'nin araç kiralama işini milletvekili kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
PKK 50 bombalı araç gönderdi
Bakan Selçuk'tan engelli atamaları açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Hilal Kaplan 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam