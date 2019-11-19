Belediye eski Başkanı, Başhekim olarak atandı
31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin 576 oy farkı ile kaybeden AK Parti'li eski Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı pratisyen doktor Adil Çelik uzman doktorların bulunduğu Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine atandı
|19 Kasım 2019 10:04
|Yazdır
31 Mart yerel seçimlerinde 3 bin 576 oy farkı ile kaybeden AK Parti'li eski Gazipaşa Belediye Başkanı pratisyen doktor Adil Çelik uzman doktorların bulunduğu Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine atandı.
Pratisyen doktor olan Çelik'in, başhekimlik görevine getirilmesi liyakat aykırı olduğu gerekçesiyle tepki çekti.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı
19 Kasım 2019 09:59
|Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek
19 Kasım 2019 09:20
|Elazığ'da SGK'nın eski binası belediyeye devredildi
18 Kasım 2019 22:38
|Sınır hattındaki öğrencilere telafi eğitimi veriliyor
18 Kasım 2019 22:33
|86 yıl boyunca hizmet vermişti, yıkımına başlandı
18 Kasım 2019 21:21
|'Kamu kurumların KDK'ye uyma oranı yüzde 75'e ulaştı'
18 Kasım 2019 19:28
|Bakan Kurum: 'Dipsiz Göl' doğal sit alanı ilan edilecek
18 Kasım 2019 18:56
|2 günlük radarla hız denetiminde 21 bin 789 ihlal
18 Kasım 2019 18:50
|2 günlük denetiminde bin 972 sürücü alkollü çıktı
18 Kasım 2019 18:40
|Atatürk'e secde görüntülerinde, okul müdürleri açığa alındı
18 Kasım 2019 18:03