Belediye Başkanı'ndan 'O benim getir götürümü yapar' diyen gence cevap
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medyadan "Kırklareli'nin belediye başkanı benim, Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen gence verdiği cevapla gündem oldu. Kesimoğlu, gencin mesajını alıntılayıp "Anladım kardeşim, peki bundan şeyin haberi var mı mesela benim?" dedi.
|19 Kasım 2019 10:03
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Kesimoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım yarım saat içinde binlerce kişi tarafından retweet edilirken, on binden fazla da beğeni aldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU
Bazı Twitter kullanıcıları Kesimoğlu'nun paylaşımının altına "Başkana bak, durduk yere Kırklareli'ne bilet aldırcak", "Nesin sen. Dünyanın en sempatik belediye başkanı falan mı" şeklinde yorumlar yaptı
CHP'nin aday göstermemesi üzerine Kırklareli'nde 31 Mart Yerel Seçimlerine bağımsız aday olarak girip 112 oy farkla kazanan Kesimoğlu, 2014'ten beri Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor
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