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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 107.196,64 seviyesine yükseldi
 19 Kasım 2019 10:23
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Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 107.196,64 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 350,46 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 107.196,64 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 0,33 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün, BIST 100 endeksi 107.222,40 puanı test ederek 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. 107.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışsa da kapanışa yakın gelen kar satışlarıyla hafif gerileyen endeks, günü yüzde 1,39 yükselişle 106.846,18 puandan tamamladı.

Analistler, bankacılık ve holding endekslerinin sırasıyla yüzde 1,63 ve 1,36 değer kazandığını vurgulayarak, dünkü yükselişte önemli rol oynadıklarını belirtti.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi nedeniyle küresel pay piyasalarındaki alıcılı havanın devam ettiğini ifade eden analistler, ABD pay piyasaların da bu iyimserlikle birlikte rekor kapanışların devam ettiğini kaydetti.

Dün S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri sırasıyla 3.122,3, 28.036,22 ve 8.549,94 seviyesinden kapanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haberlerin ve New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, ayrıca yurt dışında ABD inşaat üretimi ile Avro Bölgesi cari işlemler dengesinin, yurt içinde de uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in destek seviyesine geldiğini söyleyen analistler, 108.500'ün ise direnç olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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