HDP'li Toğrul'un istinaf başvurusu reddedildi
|19 Kasım 2019 10:24
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Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un, yerel mahkemesinin "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verdiği 2 yıl 6 ay hapis cezasına yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.
18. Ceza Dairesi, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz sanık Toğrul'a verilen cezayla ilgili yapılan itiraz üzerine dosyayı inceledi.
Daire, eylem yönünden hükmolunan mahkumiyet kararında, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmetti.
Yerel mahkemenin kararında bir isabetsizliğin görülmediğine karar veren daire, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.
Sanık Toğrul'un, yeni yargı paketi kapsamında Yargıtaya itiraz yolu bulunuyor.
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 6 Kasım 2018'de tutuksuz sanık Toğrul'a, "terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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