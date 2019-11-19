Yaşlıları dolandıran 'sahte SGK görevlisi' yakalandı
|19 Kasım 2019 10:28
|Yazdır
İstanbul'da adres sorma bahanesiyle yaşlı vatandaşlara yaklaşıp kendini 'Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi' gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kendini 'SGK görevlisi' olarak tanıtan bir dolandırıcı, adres sorma bahanesiyle hedef seçtiği yaşlı kişilere yaklaşarak 'emeklilik ve emeklilik maaşında artış yapma' vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı. Kiraladığı otomobil ile özellikle Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki yaşlı kişileri dolandıran sahte SGK görevlisinin yakalanması için harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek izlemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit eden emniyet güçleri, otomobilin Bayrampaşa'daki bir oto kiralama firmasından Erkan Y. (50) adına düzenli olarak her gün kiralandığını belirledi. Araç kiralama şirketindeki sözleşme evraklarından dolandırıcının adres bilgilerini ortaya çıkaran polis, 4 Kasım'da kaldığı eve baskın düzenledi. Sahte SGK görevlisi Erkan Y., yapılan operasyonda gözaltına alınırken, şüphelinin aynı yöntemle en az 10 kişiyi 103 bin liranın üzerinde dolandırdığı anlaşıldı.
Şüphelinin yapılan sorgusunda, dolandırıcılık suçundan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili firar olarak arandığı ortaya çıktı, Gözaltına alınan Erkan Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Kasım tarihinde adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yozgat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı
19 Kasım 2019 10:54
|Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
19 Kasım 2019 09:49
|Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı
19 Kasım 2019 09:11
|Karaköy'de genç kıza saldıran kadının ilk saldırısı değilmiş
19 Kasım 2019 06:51
|Siyanür ölümlerinde medya suç ortağı
19 Kasım 2019 06:40
|Annenin sözleri şoke etti: Bu öldü, bunu alın
18 Kasım 2019 23:21
|Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar
18 Kasım 2019 22:59
|Birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu
18 Kasım 2019 21:42
|Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
18 Kasım 2019 20:08
|Iğdır'da zırhlı polis aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
18 Kasım 2019 19:12