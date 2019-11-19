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Bakan Selçuk'tan engelli atamaları açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Bakan Selçuk: Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz
 19 Kasım 2019 10:55
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Bakan Selçuk'tan engelli atamaları açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sunum yapıyor.

Bakan Selçuk: Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz."
Anadolu Ajansı
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