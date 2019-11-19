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Gram altın 271 lira seviyelerinde

Gram altın 270,8 lira, çeyrek altın 441 lira ve Cumhuriyet altını 1.807 liradan işlem görüyor
 19 Kasım 2019 10:42
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Gram altın 271 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,3 değer kaybıyla 270,8 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,3 değer kazanarak günü 271,6 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 270,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.470,7 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Her iki taraftan görüşmelere dair olumlu haber akışının sürdüğünü belirten analistler, buna rağmen yatırımcıların temkinli duruşu sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ve ABD'de inşaat üretimi verileri ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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