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Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beslediği dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
|19 Kasım 2019 11:09
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde beslediği dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenipazar Merkez Ortaokulunda öğretmenlik yapan Reşat Aslım (53), 16 Kasım'da beslediği dananın saldırısına uğradı.
Boynuz darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aslım, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslım, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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