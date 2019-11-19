TBMM Başkanı, İYİ Parti Grup Başkanı ile görüşecek
Şentop, Meclis'te gerçekleştirilecek görüşmede, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin Çakırlar'ın görüş ve önerilerini alacak
|19 Kasım 2019 11:19
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerinin planlanmasına ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Meclis'te İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar ile görüşecek.
TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin milletvekillerinin önerilerini alan Şentop, Meclis'te grubu bulunan partilerin grup başkanlarıyla görüşüyor.
Şentop, bu kapsamda bugün saat 16.00'da İYİ Parti Grup Başkanı Çakırlar ile Meclis'te bir araya gelecek.
Mustafa Şentop, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'yla görüşmüştü.
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