YTÜ'den 'rektörlük ofisi tadilatı' açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), rektörlük ofisi tadilatında lüks ve israftan azami düzeyde kaçınıldığını, mevcut mobilyalar ve aydınlatma amaçlı avizelerin kullanıldığını, orijinal malzemeler ve kaplamaların korunduğunu belirterek, ihale bedelinin iddia edildiği gibi sadece dinlenme odasındaki ıslak zeminlere ilişkin harcamaları değil, zikredilen tüm mekanların tadilatlarını kapsadığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük yönetim ofisleri oluşturulması amacıyla Davutpaşa Yerleşkesi'ndeki mevcut kışla binasında inşaat-elektrik ve makine-tesisat iş ve işlemleri yapıldığına değinilerek, bazı basın-yayın organlarında söz konusu işlemlere dair "kasıtlı ve yönlendirme amaçlı" haber yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Yıldız Yerleşkesi'nde rektörlük hizmet binası olarak kullanılan ve Yıldız Sarayı kompleksinin parçası olan "Hünkar Dairesi"nde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle rektörlük ve rektörlüğe bağlı bazı birimlerin, Davutpaşa Yerleşkesi'nde yer alan ve Kimya- Metalürji Fakültesince kullanılmak üzere planlanan ek hizmet binasına geçici süreyle taşındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Davutpaşa Yerleşkesi'nde Yönetim ve İdari Bina Yapım işi (Rektörlük Binası) için 16 Ağustos 2018'de ihaleye çıkıldığı ancak tasarruf tedbirleri nedeniyle söz konusu rektörlük binasının yapım işinden vazgeçildiği kaydedildi.

Geçici olarak kullanılan Kimya Metalurji Fakültesi ek hizmet binasının mevcut rektörlük hizmetlerinin yürütülmesi konusunda mekansal ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap veremediğinden, Davutpaşa Yerleşkesi'nde yer alan kışla binasının bir bölümünün rektörlük olarak kullanılmasının planlandığı anlatılan açıklamada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üniversiteye tahsis edilen Davutpaşa Kışlası'nın, özgün mimari yapısı korunarak anılan hizmet gereklerine uygun düzenlemeler ve basit onarımlar yapılarak kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Gerçek dışı habere konu olan kışla binasındaki Rektörlük ofisi tadilatı, üniversitemiz mimarları ve inşaat mühendislerinin gözetim ve denetiminde özgün tarihi mimari yapısı korunarak, yönetim ofislerinde bulunması gereken fonksiyonlara göre projelendirilerek gerçekleştirilmiştir. Rektörlük ofisi tadilatında lüks ve israftan azami düzeyde kaçınılmış, mevcut mobilyalar ve aydınlatma amaçlı avizeler kullanılmış, orijinal malzemeler ve kaplamalar da korunmuştur. Yürütülen proje kapsamında kışla binası ana giriş holü, rektörlük ofisi, özel kalem müdürlüğü, toplantı odası ve servis mekanları tadilatı yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu ihale bedeli, gerçeğe aykırı ve algı oluşturma amaçlı haberde iddia edildiği gibi sadece dinlenme odasındaki ıslak zeminlere ilişkin harcamaları değil, yukarıda zikredilen tüm mekanların tadilatlarını kapsamaktadır.

Üniversitemiz Davutpaşa Yerleşkesi aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklere sahip yapıların bulunduğu özel ve özgün bir alandır. Bu alanda yer alan tarihi mekanların restorasyonunun tamamlanmasına büyük önem veren üniversite yönetimimiz, çalışmaları ciddi ve bilimsel bir titizlikle yürütmekte, tüm tescilli tarihi yapıların restorasyon projelerini hazırlattırarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunmakta ardından tüm iş ve işlemleri bu onaylı projeler doğrultusunda yapmaktadır."