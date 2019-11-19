Sigarasını yaktığı çakmağı kapatmadan cebine koyan engelli vatandaş ölümden döndü
|19 Kasım 2019 11:38
|Yazdır
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sigarasını yaktığı çakmağı söndürmeden cebine koyan engelli vatandaş ölümden döndü. Kıyafetleri tutuşan ve vücudunda 3. derece yanıklar olduğu belirlenen engelli adam, yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay, önceki gün Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum bir yaşam süren ve geçimini Demokrasi Bulvarı üzerinde kağıt mendil satıp tartıcılık yaparak sağlayan Şeref Kelleci, sigara tiryakiliği yüzünden neredeyse canından oluyordu. Edinilen bilgiye göre, Kelleci 'muhtar çakmağı' olarak da adlandırılan çakmağı ile sigarasını yaktıktan sonra tamamen söndürmeden gömleğinin cebine koydu. Gömleği bir anda alev alan Kelleci'nin felçli olması nedeniyle yanan gömleğine müdahale edemediği, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda tamamen yanmaktan kurtulduğu belirtildi.
Olayın ardından sol tarafında kalbinin üzerinde büyük çapta yanık oluşan Şeref Kelleci, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda 3. derece yanık olduğu belirlenen Kelleci, Manavgat Devlet Hastanesi bünyesinde yanık servisi olmadığı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmenden veliye 'tehdit ve hakaret' davası
19 Kasım 2019 13:04
|Kocaeli'de küfürlü paylaşım yapan kişi hakkında AK Parti'den suç duyurusu
19 Kasım 2019 12:24
|Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar!
19 Kasım 2019 12:14
|Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
19 Kasım 2019 11:09
|Yozgat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı
19 Kasım 2019 10:54
|Yaşlıları dolandıran 'sahte SGK görevlisi' yakalandı
19 Kasım 2019 10:28
|Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı
19 Kasım 2019 09:49
|Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı
19 Kasım 2019 09:11
|Karaköy'de genç kıza saldıran kadının ilk saldırısı değilmiş
19 Kasım 2019 06:51
|Siyanür ölümlerinde medya suç ortağı
19 Kasım 2019 06:40