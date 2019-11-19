Bakan Akar'dan devriye açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Ruslarla devriyelerimiz devam ediyor, sorunların hepsi çözülecek'' dedi.
|19 Kasım 2019 12:00
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