Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|19 Kasım 2019 12:07
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çeyrek altın ne kadar?
19 Kasım 2019 12:42
|Gram altın 271 lira seviyelerinde
19 Kasım 2019 10:42
|Borsa, güne yükselişle başladı
19 Kasım 2019 10:23
|Dolar kuru düşüşte seyrediyor
19 Kasım 2019 09:48
|Borsaya güvenen kazandı, dolara yatıran yandı
19 Kasım 2019 08:20
|Borsa, yaklaşık 20 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
18 Kasım 2019 18:31
|Altında gün sonu fiyatları
18 Kasım 2019 17:25
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
18 Kasım 2019 17:10
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18 Kasım 2019 13:15
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Kasım 2019 12:49