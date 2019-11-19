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Yargıtayda iki daire başkanlığı için seçim yapıldı

9. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı dairenin üyesi Maruf Alikanoğlu, 12. Ceza Dairesi Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Er seçildi
 19 Kasım 2019 12:08
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Yargıtayda iki daire başkanlığı için seçim yapıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden eski yüksek yargıçları ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına Maruf Alikanoğlu seçildi. 12. Ceza Dairesi Başkanlığına ise mevcut başkan Ahmet Er yeniden getirildi.

Mevcut başkanların görev sürelerinin dolması nedeniyle Yargıtay 9. Ceza ile 12. Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Yargıtay Konferans Salonu'nda yapılan seçimle FETÖ üyeliğinden eski yüksek yargı üyelerini ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına 222 oy alan aynı dairenin üyesi Maruf Alikanoğlu seçildi. Mevcut başkan Burhan Karaloğlu ise 56 oyda kaldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanlığı için mevcut başkan Ahmet Er yeniden aday oldu. Tek aday olan Er 224 oy alarak bu göreve tekrar seçildi.

- Maruf Alikanoğlu kimdir?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dünyaya gelen Maruf Alikanoğlu, Polatlı Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Alikanoğlu, sırasıyla Konya Yunak, Ardahan Çıldır, Samsun Havza hakimliği, Siirt ve Karaman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı yaptı. Alikanoğlu, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

- Ahmet Er kimdir?

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyünde dünyaya gelen Ahmet Er, Küçükçekmece Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun oldu. İstanbul Sultanahmet hakim adayı olarak mesleğe başlayan Er, sırasıyla Çayıralan, Pazaryolu Cumhuriyet Savcılığı, Siverek Başsavcılığı, Karamürsel Cumhuriyet Savcılığı, Kırşehir, Kilis, Çanakkale, Bursa ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Er, 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine, 16 Kasım 2015'te ise Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.
Anadolu Ajansı
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