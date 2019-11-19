Doktoru darp etti, serbest bırakıldı

Kayseri'de aile sağlığı merkezine getirmediği annesi için ilaç yazmayan doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Seyitgazi Mahallesi'ndeki Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ne getirmediği annesi için ilaç yazmayı kabul etmeyen 37 yıllık doktor Ali Has'ı darbettiği ileri sürülen Mustafa G, yakalandı.

Mustafa G, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor Has, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç yazmak için hastayı görmesi gerektiğini söyleyince saldırıya uğradığını söyledi.

İlaç yazılması istenilen hastanın izne ayrılan başka bir doktorun hastası oluğunu ve tanımadığını anlatan Has, şunları kaydetti:

"Muayene için sistemden yaşlı bir kadın hastayı çağırdım ancak içeriye genç bir delikanlı girdi. Bu genç önüme 5-6 tane kupür attı ve 'bunları yaz' dedi. Ben de 'hasta kim?' diye sorunca 'annem' dedi ve evde olduğunu söyledi. Ben de annesi gelmeden bu ilaçları yazmamın hem yasal hem de doğru olmadığını, hastaya zarar verebileceğini ve bu yüzden annesini getirmesi gerektiğini söyledim. Annesini getiremeyeceğini söyleyerek 'sen nasıl doktorsun, nasıl doktor oldun, yaz ilaçları' dedi. Ben de 'terbiyesizlik etme, hakaret etme, hastanı getir' dedim. 'Ben getirmem' dedi ve çeneme vurdu. Bu esnada içeri hasta yakınları girdi. Hasta yakınları tutarken bir tekme de göğsüme attı. Daha sonra dışarı çıkınca tekrar saldırmaya çalıştı. Durumu polise bildirdiğimi duyunca 'beni şikayet mi ettin?' diye yeniden saldırmaya çalıştı. Bu olaydan sonra gelemez dediği annesi 10 yaşındaki bir çocukla çıkıp geldi. Gayet güzel muayene ettim, ilacını yazdım ve gönderdim."