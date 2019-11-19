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'SGK'den 2018'de 2 milyar 400 milyon kutu ilaç yazıldı'

"SGK'den 2018'de 2 milyar 400 milyon kutu ilaç yazıldı. Hastalar yılda ortalama 9,7 kez muayene oluyor"
 19 Kasım 2019 12:30
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'SGK'den 2018'de 2 milyar 400 milyon kutu ilaç yazıldı'

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, hastaların yılda ortalama 9,7 kez muayene olduğunu, SGK'den 2018'de 2 milyar 400 milyon kutu ilaç yazıldığını söyledi.

Ünsal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanındaki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SGK'nin içinde bulunduğu sıkıntıları, vatandaşın yaşadıklarını, bu işi yaşayan, bir sağlık işletmecisi, doktor, damdan düşen birisi olarak anlatmak istediğini belirten Ünsal, SGK'de yanlış yönetim ve birtakım eksiklikler nedeniyle halkın sağlığının riske girdiğini savundu.

Ünsal, SGK'nin, 2011-2015 yılları arasında bir sigorta şirketiyle anlaşma yaptığını, 100 milyona yakın alacağının oluştuğunu ancak zamanında bunu tahsis edemediği için sigorta şirketiyle anlaşmasını iptal ettiğini, hacze başladığını ancak haczin gerçekleşemediğini anlattı.

Sağlık Uygulaması Tebliği (SUT) maddesine göre tarama amaçlı muayene yapılamadığına işaret eden Ünsal, hastaneye gidildiğinde normalde check up yapılamayacağını ancak bir kılıf bulunduğunu belirtti. Ünsal, 170 farklı hastaya, 5 ila 10 arasında farklı branşta işlem yapıldığını gördüklerini ifade etti.

Ünsal, hastaların yılda ortalama 9,7 kez muayene yaptırdığını, bunun ciddi bir rakam olduğunu belirtti.

Konulan tanılar ile ameliyat bilgilerinin birbiriyle uyuşmadığını vurgulayan Ünsal, üst solunum şikayetiyle gelen hastaya normal, sezaryen doğum yapılabildiğini söyledi. Ünsal, ameliyata alınan hasta için 3 ameliyat örtüsü, 50 eldiven kullanıldığını, bu ameliyatlar için bazı malzemeler bir-iki tane olması gerekirken 40- 50 adet faturalandığını öne sürdü. Ünsal, bunun kamu kaynaklarının boşaltılması, devletin soyulması anlamına geldiğini söyledi.

Ölümünün üzerinden bir yıl geçmiş bir hasta adına; raporlu, yurt dışında, kongrede olan doktor adına bile işlemler yapılabildiğini belirten Ünsal, "Fizik tedavisinde bir günde bir doktor en fazla 16 hastaya bakabilir, 64 işlem yapılabilir. Oysa 433 hastaya 976 ya da binin üzerinde işlem yapıldığını, faturalandığını görüyoruz. SGK, nereden tutsak elimizde kalıyor. SGK 12 yıl önce ne anlaşma yapıp fiyat belirlediyse, SUT'ta 12 yıl sonra hemen hemen aynı ücretler veriliyor. Tip 1 diyabetliler için insülin pompası, kontrol cihazı var. 11 yıl önce fiyatı 3 bin 500 lirası SGK'den verilmek kaydıyla 5 bin liraydı. 11 yıl geçti SGK yine aynı parayı veriyor. " diye konuştu.

Ünsal, Ankara'da 1993'te bir esnafın, baba oğul başka iki esnaf tarafından bıçaklandığını, bıçaklanan kişinin felç kaldığını anlatarak, 26 yıl sonra SGK'nin bu vatandaşa, zarar verenlere rücü etmek kaydıyla kazanın ne olduğuna ilişkin soru sorduğunu belirtti.

SGK'nin zarar ettiğini öne süren Ünsal, 2018'de kurumdan 2 milyar 400 milyon kutu ilaç yazıldığını, ilaçların fiyatının bugünün fiyatıyla 36 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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