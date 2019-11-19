1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taciz yazılımlarına karşı güç birliği

Kaspersky Zararlı Yazılımla Mücadele Araştırmaları Başkanı Vyacheslav Zakorzhevsky:- "Bu sorunla mücadele etmek için siber güvenlik şirketleri ve destek kuruluşlarının birlikte çalışması çok önemli European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence İletişim Müdürü Anna McKenzie: Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği, cinsiyet tabanlı şiddet ve tacizcilerle ilgili bilgilerimizi BT güvenliği şirketlerine sunarak kadınlara ve genç kızlara yönelik saldırıları teknoloji aracılığıyla durdurmak için çalışmamızı sağlıyor"
 19 Kasım 2019 12:40
Yazdır
Taciz yazılımlarına karşı güç birliği

Aile içi şiddetle mücadele eden kurumlar ve bilgi teknolojileri güvenliği şirketleri "Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği" olarak güçlerini birleştirdi.

Kaspersky açıklamasına göre, Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA CyberDefense, Kaspersky, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape ve Weisser Ring'den oluşan 10 kurum, kullanıcıları taciz yazılımlarına karşı korumak için Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği (Coalition Against Stalkerware) adlı bir global girişim başlattı.

Yeni global çalışma grubu, mağdurlara yardımcı olmak için uzman desteğini siber güvenlikle bir araya getirecek.

İnsanların özel yaşantısını takip etmek için kullanılabilen taciz yazılımlarına (stalkerware), aile içi şiddet ve gizli takip vakalarında rastlanıyor. Hedeflerindeki kişilerin cihazlarına bu uygulamaları kuran tacizciler mesajlara, fotoğraflara, sosyal medya paylaşımlarına, konuma, ses ve kamera kayıtlarına erişebiliyor. Bazı durumlarda bunu gerçek zamanlı olarak da yapabiliyor. Bu programlar arka planda, kurbanın bilgisi veya izni olmadan çalışıyor.

"Taciz yazılımı" sorunu son birkaç yıldır giderek büyüyor. Kurbanların sayısı endişe verici bir hızla artıyor. Kar amacı gütmeyen kurumlar bu sorunla karşılaşan kurbanların yardım taleplerinde sürekli bir artış yaşandığını belirtiyor.

Kaspersky'nin elde ettiği bilgilere göre, taciz yazılımlarıyla karşılaşan kullanıcıların sayısı 2018'de 27 bin 798'ken, 2019'da yüzde 35 artışla 37 bin 532'ye ulaştı. Buna ek olarak, taciz yazılımlarının tehdit alanı da genişledi. Kaspersky, 2019'da 380 farklı taciz yazılımı tespit etti ve bu sayı bir yıl öncesine göre yüzde 31 daha fazla gerçekleşti.

- Yerel emniyet güçlerine ve yardım kuruluşlarına başvurulmalı

Şimdiye kadar taciz yazılımları için ortak belirlenmiş bir standart tanım veya tespit kriteri belirlenmemişti. Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği'nin kurucu üyeleri bu programlara karşı mücadele için önemli bir adım atarak düzgün bir tanım oluşturdu ve tespit kriterlerinde görüş birliği sağladı.

Grup ayrıca kurbanlara yardımcı olmak için bir web sitesi (www.stopstalkerware.org) hazırladı. Bu web sitesi üyeler arasında bilgi aktarımı sağlamanın yanı sıra etik yazılım geliştirme için en iyi örnekler ve taciz yazılımlarının tehlikeleri hakkında insanları eğitecek bilgiler içeriyor.Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği, bu uygulamalardan etkilenen kullanıcılara güvenlikleri için yerel emniyet güçlerine veya yardım kuruluşlarına başvurmalarını öneriyor.

Ticari olmayan bir girişim şeklinde düzenlen bu proje kar amacı gütmeyen kurumlar, ilgili sektörler ve emniyet teşkilatları gibi diğer alanlardaki paydaşları aynı şemsiyenin altında topluyor.

- "Birlikte hareket ederek mağdurlara yardımcı olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Zararlı Yazılımla Mücadele Araştırmaları Başkanı Vyacheslav Zakorzhevsky, bu sorunla mücadele etmek için siber güvenlik şirketleri ve destek kuruluşlarının birlikte çalışması çok önemli olduğunu aktararak, "Bilgi teknolojileri güvenliği sektörü taciz yazılımları daha başarılı bir şekilde tespit ederek ve kullanıcıları özel yaşantılarına yönelik tehditlere karşı daha iyi uyararak katkıda bulunuyor. Hizmet ve destek kuruluşları ise aile içi şiddete maruz kalanlara doğrudan yardım ederek hassas noktalarını ve taleplerini belirliyor. Bu da bizim işimiz için yol gösterici oluyor. Birlikte omuz omuza hareket ederek, teknik uzmanlığımız ve kapasitemizle mağdurlara yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence İletişim Müdürü Anna McKenzie de, siber tacize uğrayan kadınların yüzde 70'inin eşlerinden fiziksel veya cinsel şiddet de gördüğünü belirterek, "Tacizcileri, takip için eşlerinin telefonlarını kullanmaktan alıkoymalı ve uyguladıkları şiddetten sorumlu tutmalıyız. Taciz Yazılımlarına Karşı Güç Birliği, cinsiyet tabanlı şiddet ve tacizcilerle ilgili bilgilerimizi BT güvenliği şirketlerine sunarak kadınlara ve genç kızlara yönelik saldırıları teknoloji aracılığıyla durdurmak için çalışmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Aile İçi Şiddeti Önleme Ulusal Ağı'nda Emniyet Ağı Projesi yöneticisi Erica Olsen ise, gizli modda, cihaz sahibine hiçbir uyarı vermeden çalışacak şekilde tasarlanan taciz yazılımlarının; tacizcilere, gizli takipçilere ve diğer suçlulara taciz, izleme, takip, dolandırıcılık ve suistimal için kullanışlı birer araç sunduğunu, güç birliğinin, bu tür sorunların çözümü için heyecan verici bir adım olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Google milyonlarca kişinin sağlık verilerini topluyor'
14 Kasım 2019 23:26		 Türkiye'de kimlik avı saldırılarında yüzde 40 artış
14 Kasım 2019 11:59
Facebook'un kripto parası için 'güvenlik' uyarısı
09 Kasım 2019 22:57		 Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği
07 Kasım 2019 23:37
Türk Telekom'dan 5G rekoru açıklaması
02 Kasım 2019 22:16		 Türkiye'nin en yaşlı YouTuber'ı Saniye Anne
01 Kasım 2019 11:56
Facebook'un üçüncü çeyrekte geliri yüzde 29 arttı
31 Ekim 2019 22:16		 Twitter artık siyasi reklam almayacak
30 Ekim 2019 23:21
Türk SEO uzmanı Celilcan Topçuoğlu'ndan uyarılar
29 Ekim 2019 10:35		 Bilinçli kullanım için 'internet reçetesi'
28 Ekim 2019 19:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:04 - Öğretmenden veliye 'tehdit ve hakaret' davası13:00 - Engelli doktor baba, oğlunu kaybettiği hastalığın cerrahı oldu12:56 - MEB öğretmenleri 24 Kasım'da etkinliklerle buluşturacak12:47 - 'Yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması yok'12:47 - Gaziantep'te FETÖ sanığı iş adamına 10 yıl hapis cezası12:44 - Emeklileri maaş artışı vaadiyle dolandırdı12:42 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Taciz yazılımlarına karşı güç birliği12:37 - Gurbetçilerden Diyarbakır annelerine destek12:30 - 'SGK'den 2018'de 2 milyar 400 milyon kutu ilaç yazıldı'
12:29 - 'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında gerekçeli karar açıklandı12:24 - Kocaeli'de küfürlü paylaşım yapan kişi hakkında AK Parti'den suç duyurusu12:19 - Doktoru darp etti, serbest bırakıldı12:16 - 'Uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışlara gireceğiz'12:14 - Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar!12:08 - Yargıtayda iki daire başkanlığı için seçim yapıldı12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:04 - AK Parti'den Yavaş'a 'yurt dışı' sorusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
AnadoluJet, yüzde 20 indirimli uçuracak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
Hilal Kaplan 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam