Emeklileri maaş artışı vaadiyle dolandırdı
Kendini SGK görevlisi olarak tanıtan zanlının, 10 emeklinin toplam 103 bin lirasını aldığı belirlendi
|19 Kasım 2019 12:44
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Kendini SGK görevlisi olarak tanıtıp emekli maaşlarını yükselteceği vaadiyle 10 kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da çok sayıda yaşlının emekli maaşlarını yükseltebileceği vaadinde bulunan bir şüpheli tarafından dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler, mağdurlara kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıtan ve 10 kişiyi benzer yöntemle 103 bin lira dolandıran şüphelinin, Erkan Y. olduğunu belirledi.
Söz konusu soruşturma kapsamında Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda yakalanan ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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