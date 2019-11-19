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Öğretmenden veliye 'tehdit ve hakaret' davası

Çocuğuna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmeni tehdit ve hakaret ettiği ileri sürülen velinin yargılanmasına başlandı
 19 Kasım 2019 13:04
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Öğretmenden veliye 'tehdit ve hakaret' davası

Antalya'da bir veli hakkında, çocuğunun okulunda görevli öğretmeni tehdit edip hakarette bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık S.İ. ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık veli, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Geçen yıl ilkokul 3'üncü sınıfına giden kızının, öğretmen Ö.T'nin kendisine vurduğunu söylemesi üzerine okula gittiğini söyledi.

Okulda kızını darbettiği öne sürülen öğretmenle karşılaştığını anlatan S.İ, "Öğretmene, 'Çocuğumun ne suçu vardı, neden vurdun?' dedim. O da bana, 'Sen de bana vur, ödeşelim' ifadesini kullandı. Bunun üzerine ben de 'Bu mesleği hak etmiyorsun, şimdi polise gideceğim, hakkında şikayetçi olacağım' dedim. 'Sen kim oluyorsun gibi tehdit ve hakaretlerde bulunmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

S.İ, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın mağduruyken sanığı durumuna düştüğünü öne sürdü.

Kızına okulda şiddet uygulandığına dair daha önce şikayette bulunduğunu belirten S.İ, ancak savcılıkça ''kovuşturmaya yer yok'' kararının verildiğini anlattı.
Anadolu Ajansı
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