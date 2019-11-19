1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyabet hastalarına evden çıkmadan doktor takibi

Dünyanın en büyük mobil sağlık projesi, Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye liderliğinde, diyabet alanında gerçekleştiriliyor. Avrupa Birliği'nin 5 milyon euroluk fon ayırdığı "ProEmpower", tip 2 diyabet hastalarının evlerinden çıkmadan doktorları tarafından "online" olarak takip edilmesini sağlıyor. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Klinik Şefi Prof. Dr. Sema Basat ve ekibinin yürüttüğü pilot çalışma kapsamında evlerinde izlenen hastaların yüzde 90'ında değerlerin normale döndüğü gözlendi
 19 Kasım 2019 13:10
Yazdır
Diyabet hastalarına evden çıkmadan doktor takibi

2015 yılında temelleri atılan ve 3 ay önce pilot uygulama ile hastaların izlenmeye başlandığı proje, Türkiye liderliğinde İspanya, İtalya ve Portekiz'de eş zamanlı olarak yürütülüyor. ProEmpower, aynı zamanda 4 farklı ülkede eş zamanlı olarak pilot uygulamaya geçilen "dünyadaki tek proje" olma özelliği de taşıyor. Projenin ilk ayağı Şubat 2020'de sonuçlanacak. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Projeler Koordinatörü Umut Elmas, "Bu proje sayesinde çok yakın bir gelecekte doktorlar diyabet hastalarına mobil uygulama üzerinden reçete yazabilecek. Vatandaşın hastaneye gitmesine gerek kalmadan evlerinden takibi mümkün olacak. Bu sayede hem daha konforlu bir tedavi sağlanacak, hem hastanelerdeki hasta yükü azalacak, hem de diyabet hastalarının takip ve tedavi maliyetleri düşecek" dedi.

ONLİNE ÖLÇÜM CİHAZLARI İLE SONUÇLAR DOKTORUN EKRANINDA

ProEmpower çalışmasına dahil edilen tip 2 diyabetli hastalara Bluetooth bağlantılı şeker, tansiyon ölçüm cihazları ile baskül ve bileklik veriliyor. Hastaların akıllı telefonlarına kurulan basit bir uygulama sayesinde, ölçüm yaptıkları an veriler önce Bluetooth üzerinden cep telefonuna, oradan da online olarak doktorun bilgisayarına geliyor. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Klinik Şefi Prof. Dr. Sema Basat ve ekibinin yürüttüğü pilot çalışma kapsamında evlerinde izlenen hastaların yüzde 90'ında değerlerin normale döndüğü gözlendi. Prof. Dr. Sema Basat, diyabetin kronik bir hastalık olduğunu ve neredeyse dünya çapında bir salgın sayıldığına değinerek, "Diyabet tanısı koyduktan sonra bir günlük bir tedavi yok. Ömür boyu takip gerekiyor. Bu proje sayesinde hastalarımızı çok daha yakından izleyebiliyoruz. Ayrıca hastalar da kendi verilerini düzenli olarak görüyor. Hasta hekimine çok kolay ulaşıyor, kendi verilerini de kolaylıkla hekimine iletebiliyor" diye konuştu.

HASTANEYE GELMEDEN EVİNDE TAKİP EDİLEBİLİYOR

Prof. Dr. Sema Basat, bu uygulamanın hastalarda motivasyon da sağladığını anlatarak şu bilgileri verdi: "Randevu almada yaşadığı zorluklardan da kurtulmuş oluyor. Kendi evinde, konforlu ortamında ölçümlerini yapıyor, online olarak doktoruna iletiyor. Verilerini kendi de izleyebildiği için daha kontrollü ve dikkatli davranıyor. Biz, 50 hastamızı 3 aydır izliyoruz ve hastaların çoğunun değerlerini doğru aralıklara çekebilmeyi başardık bu sayede. Önümüzdeki hafta 50 hastamızı daha projeye dahil edeceğiz ve hastalarımızı toplamda 8 ay izlemiş olacağız. Proje Şubat ayında sonuçlandığında da verilerimizi açıklayacağız."

DOKTORLAR ARTIK MOBİL UYGULAMAYLA REÇETE YAZABİLECEK

Uluslararası Projeler Koordinatörü Umut Elmas, şu an her ülkede 50'şer hastanın takip edildiğini anlatarak, "İkinci periyotta 50'şer hastayı daha dahil edeceğiz. Geçen hafta Almanya'da doktorların, obezite hastalarına mobil sağlık uygulamalarını reçete edilebileceği yönünde bir kanun çıktı. Mobil sağlık teknolojileri dünyada teşhis ve tedavi süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. ProEmpower da AB Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen bir proje. Mobil sağlık teknolojilerini kullanmak çok kolay. Bir cep telefonu ve bir de cihazlar; ateş ölçer, şeker ölçüm cihazı, baskül gibi. Bluetooth-wireless teknolojisi ile entegre oluyor hepsi. Bir tuşa basıp doktorun ekranına yolluyorsunuz. Bundan sonraki projemiz, hipertansiyon üzerine olacak. Yine Sağlık Bakanlığı olarak AB tarafından yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir destek aldık. Aralarında Almanya'nın da olduğu 5 ülkeye liderlik edeceğiz bu projeyle de" diye konuştu.

'ESKİDEN YILDA BİR KONTROLE GİDERDİM'

Yaklaşık 9 yıldır diyabet hastası olan Nuran Arslan (46), çalışmaya dahil edilen hastalardan biri. Üç aydır evine verilen bu cihazları kullanarak şeker, tansiyon, kilo, egzersiz hatta günlük öğünleri üzerinden diyet takiplerinin dahi yapabildiğini anlatan Arslan, şunları söyledi: "Ben 10 yıl felçli anneme baktım. Ancak ondan fırsat bulduğum zamanlarda veya annemin yanına birini bırakıp gidebildiğim zamanlarda kontrollerime gidebiliyordum. Yeri geliyordu senede bir gidebiliyordum doktora. Bu uygulamaya girdiğimden beri rahatladım. Keşke o zaman olsaydı, diyabetimi daha erken kontrol altına aldırabilirdim. Eskiden ayda bir belki ölçerdim şekerimi. Şimdi her gün düzenli olarak ölçüyorum. Tansiyonumu, kilomu, öğünlerimi daha iyi takip ediyorum ve verilerim anında doktorun bilgisayarına geçiyor. Evimden çıkmadan doktorumla çok rahat iletişim kurabiliyorum. Okuma yazma bilen herkes bu cihazları ve sistemi çok rahat kullanır. Hatta okuma bilmeyen biri dahi evdekilerden yardım alarak kullanabilir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı
19 Kasım 2019 14:27		 YTÜ'den 'rektörlük ofisi tadilatı' açıklaması
19 Kasım 2019 11:23
Belediye eski Başkanı, Başhekim olarak atandı
19 Kasım 2019 10:04		 Bakan Turhan, 20 özel gereksinimli bireyi YHT ile Eskişehir'e uğurladı
19 Kasım 2019 09:59
Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek
19 Kasım 2019 09:20		 Elazığ'da SGK'nın eski binası belediyeye devredildi
18 Kasım 2019 22:38
Sınır hattındaki öğrencilere telafi eğitimi veriliyor
18 Kasım 2019 22:33		 86 yıl boyunca hizmet vermişti, yıkımına başlandı
18 Kasım 2019 21:21
'Kamu kurumların KDK'ye uyma oranı yüzde 75'e ulaştı'
18 Kasım 2019 19:28		 Bakan Kurum: 'Dipsiz Göl' doğal sit alanı ilan edilecek
18 Kasım 2019 18:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında14:54 - İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu14:49 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:46 - Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı14:45 - 'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı siyasete konu olmamalı'14:43 - FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:37 - Dışişlerinden, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki14:32 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı14:27 - Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı14:16 - Ak Partili Ünal'dan 'evinde ölen bakıcı' ile ilgili açıklama
14:14 - Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın'dan borç açıklaması14:11 - İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı14:09 - Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı14:04 - AK Parti'den Yavaş'a 'yurt dışı' sorusu14:04 - İlk ara tatilde öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi14:00 - PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi14:00 - Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak13:56 - Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
Hilal Kaplan 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam