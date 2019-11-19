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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 azalışla 106.740,58 puana geriledi
 19 Kasım 2019 13:13
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 azalışla 106.740,58 puana geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,61 puan azalarak 106.740,58 puana inerken toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile madencilik oldu.

107.278,00 puanla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, 107.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışsa da gelen kar satışlarıyla hafif geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi nedeniyle küresel pay piyasalarındaki alıcılı havanın devam ettiğini kaydetti.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haberlerin ve ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalarının izleneceğini belirten analistler, öğleden sonra ayrıca ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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