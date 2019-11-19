1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Türkiye'de 2019'da depremden kimse ölmedi ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Afet bizim elimizde olmayan deprem, sel ve yangın gibi şeyler ama günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz
 19 Kasım 2019 14:46
Yazdır
Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de bu yıl depremden kimsenin ölmediğini belirterek, "Ancak sigaradan dolayı 100 bin kişi öldü. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan protokol kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 4-6 Yaş Grubu Kur'an kursu öğreticilerine yönelik, "Temel Afet Bilinci" konulu seminere katıldı.

Erbaş, İslam inancına göre, kişilerin ve kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında insanların din, can, akıl, nesil ve malının korunması için çalışması gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşların din eğitimi alabilmesi için çeşitli faaliyetler yaptığını kaydeden Erbaş, AFAD'ın da canın korunması, afet ve acil durumlara yönelik çalışmalar yapan kurumlardan biri olduğunu hatırlattı.

Erbaş, canın ve malın korunması için önemli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İşte AFAD'ın amacı bu. Biz de ona destek oluyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Fetvalar kitabında yer alan bilgiye göre, din, can, akıl, nesil ve malı korumanın farz, zarar verilmesinin ise haram olduğu belirtiliyor. Neslimizi de bu çizgide yetiştirmemiz gerekiyor. O zaman bu 5 şeye zarar veren her şeyle bizim mücadele etmemiz lazım, etmeye çalışıyoruz."

İnsan hayatına sadece deprem, yangın ve sel gibi olayların zarar vermediğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"AFAD Başkanımızda rakamlar vardır. Türkiye'de 2019'da depremden kimse ölmedi ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Küsuratı da var, ben 100 bin diyorum. Bir yılda sigaradan ölenlerin sayısı belki de bir asırda depremden ölenlerin sayısına bedel. Bu ne korkunç bir düşmandır, felakettir. Afet bizim elimizde olmayan deprem, sel ve yangın gibi şeyler ama günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz."

Erbaş, afet ve acil durumlarla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Kur'an kursu öğreticileri 4-6 yaş grubundaki çocuklara din eğitimi verirken, davranış ve değerler eğitimi de veriyor. Bu değerler öğretilirken afet ve acil durum tedbirlerini öğretmeniz de kolay olur. Çocuklar yetişirken onların karakterlerinin oluşumunda bizim rolümüz olsun." ifadelerini kullandı.

- "Her bireyin ve kurumun afete hazırlık yapması gerekiyor"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında kısa süre önce yapılan afet ve acil durum faaliyet bilincinin artırılmasına yönelik iş birliğinin güzel sonuçlar verdiğini söyledi.

Afet ve acil durumlara hazırlığın sadece bir kurumun görevi olmadığını vurgulayan Güllüoğlu, Temel Afet Bilinci seminerinde "Tehlike nedir?", "Risk nedir?", "Eşyalarımızı neden sabitlemeliyiz?" gibi konuların ele alınacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de 40 yaş üstü 7-8 kişiden biri KOAH hastası
19 Kasım 2019 13:27		 Engelli doktor baba, oğlunu kaybettiği hastalığın cerrahı oldu
19 Kasım 2019 13:00
Eskişehirli 'Örümcek Adam'dan Mehmetçiğe selam
19 Kasım 2019 11:52		 YouTube 10 Aralık'ta hizmet şartlarını değiştiriyor
19 Kasım 2019 11:39
'Naim, hayatımın en anlamlı ve en büyük filmi'
19 Kasım 2019 11:17		 Belediye Başkanı'ndan 'O benim getir götürümü yapar' diyen gence cevap
19 Kasım 2019 10:03
Gazeteci Celal Demirbilek vefat etti
19 Kasım 2019 09:46		 Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Kasım 2019 03:09
Adana'da şok asayiş uygulaması
19 Kasım 2019 03:07		 15 yıl sonra gelen 'kan parası' işçi kadını yıktı
18 Kasım 2019 22:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında14:54 - İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu14:49 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:46 - Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı14:45 - 'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı siyasete konu olmamalı'14:43 - FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:37 - Dışişlerinden, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki14:32 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı14:27 - Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı14:16 - Ak Partili Ünal'dan 'evinde ölen bakıcı' ile ilgili açıklama
14:14 - Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın'dan borç açıklaması14:11 - İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı14:09 - Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı14:04 - AK Parti'den Yavaş'a 'yurt dışı' sorusu14:04 - İlk ara tatilde öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi14:00 - PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi14:00 - Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak13:56 - Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hilal Kaplan 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
ankaragücü 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam