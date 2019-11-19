1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
 19 Kasım 2019 13:20
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli Erdoğan ile TBMM kulisinde bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli rahatsızlığından dolayı bir süredir Meclis'e gelmiyordu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı siyasete konu olmamalı'
19 Kasım 2019 14:45		 Dışişlerinden, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki
19 Kasım 2019 14:37
Ak Partili Ünal'dan 'evinde ölen bakıcı' ile ilgili açıklama
19 Kasım 2019 14:16		 Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın'dan borç açıklaması
19 Kasım 2019 14:14
İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı
19 Kasım 2019 14:11		 AK Parti'den Yavaş'a 'yurt dışı' sorusu
19 Kasım 2019 14:04
Davutoğlu'nun partisinin ilk neye karşı olacağı belli oldu
19 Kasım 2019 13:49		 Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
19 Kasım 2019 13:37
'Yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması yok'
19 Kasım 2019 12:47		 Doktoru darp etti, serbest bırakıldı
19 Kasım 2019 12:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında14:54 - İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu14:49 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:46 - Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı14:45 - 'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı siyasete konu olmamalı'14:43 - FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:37 - Dışişlerinden, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki14:32 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı14:27 - Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı14:16 - Ak Partili Ünal'dan 'evinde ölen bakıcı' ile ilgili açıklama
14:14 - Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın'dan borç açıklaması14:11 - İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı14:09 - Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı14:04 - AK Parti'den Yavaş'a 'yurt dışı' sorusu14:04 - İlk ara tatilde öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi14:00 - PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi14:00 - Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak13:56 - Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
Hilal Kaplan 1
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
ankaragücü 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam