Türkiye'de 40 yaş üstü 7-8 kişiden biri KOAH hastası

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, Türkiye'de yapılan saha çalışmalarında 40 yaş üzerindeki her 7-8 kişiden birinde, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) görüldüğünü bildirdi.

Prof. Dr. Mirici, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, KOAH'ın Türkiye'de ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

KOAH'ın özellikle 40 yaşından sonra görülen ve yaşın ilerlemesiyle birlikte sıklığı giderek artan bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret eden Mirici, "Ülkemizde yapılan saha çalışmaları 40 yaş üzerindeki her 7-8 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu gösteriyor. 2016 itibarıyla ülkemizde tanı konulmuş 3,3 milyon KOAH hastası bulunuyor, bugün bu sayının 5 milyonu bulduğu belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, KOAH dünya genelinde 2000'li yıllarda en sık görülen 4'üncü ölüm nedeni olarak saptandı ve 2020'de de 3'üncü sıraya çıkacağı öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmalara göre KOAH'ın Türkiye'de en sık görülen 3'üncü ölüm nedeni olduğunu belirten Mirici, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin kişinin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu yüksek rakamlara rağmen, biz hekimler ısrarla KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için bireylere sigaradan ve tüm tütün ürünlerinden uzak durmalarını önerirken iç ve dış ortamın hava kalitesi, iş yeri ortamı ve hava kirliliğine kadar başka faktörlere de dikkat edilmesi gerektiğini sık sık dile getiriyoruz."

Mirici, endüstrileşme, sanayileşme ve doğal yaşamın bilinçsiz tahrip edilmesinin oluşturduğu hava kirliliği ve iklim değişikliğine karşı tüm sivil ve resmi kuruluşların iş birliği yapması gerektiğini aktardı.