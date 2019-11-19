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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ara tatil için 700 etkinlik planladı

İstanbul'daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı" hazırlandı
 19 Kasım 2019 13:37
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ara tatil için 700 etkinlik planladı

İstanbul'daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı" hazırlandı.

Eğitime ara verilen bir hafta boyunca öğrenci ve veliler ahşap, müzik, yaşam becerileri, drama, oyun ve dans, zeka oyunları atölyelerinde düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulunda başlayan etkinliklere öğrenci ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. El beceri atölyeleri, müzik ve dans beceri atölyelerindeki etkinliklere katılan öğrenciler ve aileleri, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliklere çocuğuyla katılan Yeşim Yıldız, uygulamanın hem kendisi hem de çocuğu açısından oldukça faydalı olduğunu söyledi. Yıldız, "Bu ara tatil hem bir mola hem de çocuğumun sosyalleşmesi açısından çok güzel oldu. Çocuğum eğitimine ara vermeden hem dinlenmiş hem de becerilerini artırmış oluyor." diye konuştu.

"2023 Eğitim Vizyonu" doğrultusunda hazırlanan etkinlik programında, gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

Öğretmenlerin gelişimine yönelik program ve gezilerin de düzenleneceği bir haftalık ara tatil boyunca il genelinde yaklaşık 700 etkinlik yapılacak.
Anadolu Ajansı
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