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FETÖ'nün 'Kamboçya öğretmeni'ne 7,5 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya'daki bir örgüt okulunda öğretmenlik yaptığı iddiasıyla "uluslararası casusluk" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Mustafa Tatlıyer, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
 19 Kasım 2019 13:43
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FETÖ'nün 'Kamboçya öğretmeni'ne 7,5 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya'daki bir örgüt okulunda öğretmenlik yaptığı iddiasıyla "uluslararası casusluk" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan Mustafa Tatlıyer, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Tatlıyer ve avukatı katıldı.

Duruşmada okunan savcılık mütalaasında, sanığın FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, sanığın üzerine atılı "uluslararası casusluk" suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Tatlıyer, FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını, ilgisi olması durumunda yurt dışından Türkiye'ye gelmeyeceğini savunarak, "Örgütle bir bağım olsa bu yılın Nisan ayına kadar yurt dışına çıkmayı denerdim. Bunun için müracaat bile etmedim. 8 aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı ise "örgüt üyeliği" suçuyla ilgili daha önce dinlenilen tanıkların beyanlarının müvekkili lehine olduğunu öne sürerek, müvekkilinin telefonundan tespit edilen ByLock verilerinin elde edilme şeklinin yasalara aykırı olduğunu ve verilerin adli soruşturma sonucu elde edilmediğini iddia etti.

- Karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bir içtihadında, "örgüte sadece sempati duyulması, liderine saygı duyulması, kitaplarının okunması" eylemlerinin örgüt üyeliği suçu için yeterli olmayacağının belirtildiğini ifade eden sanık avukatı, "Müvekkilimin Kamboçya'daki okulda çalışması tamamen resmi bir çalışma. O dönem örgüt, henüz cemaat olarak adlandırılıyordu ve çalışmasının suç oluşturması mümkün değildir. Müvekkilim yurt dışı tecrübesi olmasına rağmen de kaçmamıştır. Beraatini ve tahliyesini talep ediyorum." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tatlıyer'in, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

"Uluslararası casusluk" suçunun işlendiği sabit olmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kuran heyet, bu sanığın aldığı ceza miktarı ve kaçma şüphesi gözetilerek tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yurt dışı yapılanması kapsamında, Asya kıtasının önemli noktalarından bir tanesi olan Kamboçya'da örgüt adına faaliyet gösteren Mustafa Tatlıyer'in, bir itirafçının beyanları doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilmişti.

Tatlıyer'in Kamboçya'da örgüte ait Zaman International School'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı ve telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığının tespit edildiği aktarılan iddianamede, bu sanığın "uluslararası casusluk ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 8 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
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