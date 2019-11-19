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Davutoğlu'nun partisinin ilk neye karşı olacağı belli oldu

AK Parti Ankara eski İl Başkanı Nedim Yamalı, Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacak yeni partinin başkanlık sistemine karşı olacağını aktardı
 19 Kasım 2019 13:49
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Davutoğlu'nun partisinin ilk neye karşı olacağı belli oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partinin ekibinde yer alan AK Parti'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, kurulacak yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yamalı, "Partinin programına son şekli geçen hafta verildi. Tüzük üzerinde çalışmalar sürüyor. Birçok ilde taban oluşturmamız ve teşkilatlanmamız devam ediyor" dedi.

Yeni kurulacak partinin kurucular kurulunun da büyük oranda tamamlandığı ifade eden Yamalı, "Kurucular Kurulu listesi tamamlandı gibi, detaylara bakılıyor. Partinin adı, logosu tam netleşmedi. 5-6 farklı seçenek var ve bir hafta içerisinde bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞIYIZ"

Kuracakları partinin tamamen başkanlık sistemine karşı olacağını ve ayrıca parlamenter sistemin geri getirmeye yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Yamalı, parlamenter sistemi istediklerini söyledi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun geçen yıl bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yamalı, "Hal ve gidişatın iyi olmadığını Abdullah Gül ile Ali Babacan'a Ahmet Hoca ifade etti. Onlar ise aynı görüşü paylaştıklarını, Davutoğlu'nun kendi yolunda ilerlemesini, kendilerinin ise farklı bir oluşum içinde olacaklarını söylediler. Aramızda bir küslük, kırgınlık yoktur" diye ifade etti.
Memurlar.Net
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