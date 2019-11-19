Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
|19 Kasım 2019 13:56
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Bolu'da meydana gelen trafik kazasında, bir kısmı otomobilin üzerinde kalan ve içerisinde yaralı olan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi.
Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç, Tepecik Mahallesi Mercan Sokak'ta, Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle bir kısmı otomobilin üzerinde kalan ve içerisinde yaralı bulunan ticari aracın devrilmesini çevredekiler tutarak engelledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Fatih Savaş'ı araç içinden çıkardı.
Kazada yaralanan ticari araç sürücüsünün oğlu Savaş ile otomobil sürücüsünün eşi Mukaddes Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza yapan araçlar da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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