1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak

Van'da TÜBİTAK'ın da desteğiyle hibrit araçların kullandığı enerjinin bor madeninden karşılanmasına yönelik proje geliştirildi. Proje ile bor madenindeki hidrojenin, uygun katalizörler geliştirilerek salıverilmesi ve bundan hibrit araçların ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesi amaçlanıyor
 19 Kasım 2019 14:00
Yazdır
Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak

Van'da gelecekte fosil yakıtlı araçların yerini alması beklenen hibrit araçların enerji ihtiyacının bor madeninden karşılanması amacıyla proje hazırlandı.

Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan "TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü"nü geçen yıl alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Zahmakıran, bor madenindeki hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek salıverilmesi ve bundan hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretilebilmesi için 19 ay önce proje geliştirdi.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesiyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan Zahmakıran, AA muhabirine, şu an temel bilimler düzeyinde olan projede başarılı olunması durumunda ülke adına önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

Küresel ısınmaya karşı fosil yakıtlı araçların satışına sınırlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Zahmakıran, şirketlerin elektrikli, hibrit ve diğer temiz yakıtlı araçlar geliştirecekleri öngörüsüyle yola çıktıklarını aktardı.


Hibrit araçların enerjisini 'bor'dan karşılamak için proje geliştirdi

- "Dünya bor rezervinin büyük bölümü Türkiye'de"

Projede kullandıkları "hidrazin-boran" kimyasalının birçok önemli özelliğinin bulunduğuna işaret eden Zahmakıran, şu bilgileri verdi:

"Bor, yapısında çok yüksek miktarda hidrojen depolayabiliyor. Geleceğe yönelik enerji sistemleri düşünüldüğünde hidrojen ekonomisi önemli başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu parametrelerden biri, hidrojeninin depolanması, diğeri de hidrojenin istenildiği ortamlarda salıverilmesidir. Projemizin temel konusu bor madeni içindeki hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek, salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir. Dünya bor rezervlerinin büyük kısmı Türkiye'de bulunuyor. Projemiz başarıya ulaşırsa hidrojenin depolanması, salıverilmesi ve bor kimyasalının kullanılması ülkemiz açısından büyük önem arz edecek. Projemizin temel konusu içerisinde bulunan hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek, salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir."

- "Hibrit araçların yaygınlaşması gerekiyor"

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmanın, karbondioksit emisyonunu düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri olduğunu vurgulayan Zahmakıran, şunları kaydetti:

"Projenin uygulamaya geçmesi için öncelikle hibrit araçların üretilmesi ve yaygınlaşması gerekiyor. Hibrit araçlar elektrik enerjisiyle çalışıyor. Hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretilmesinde yakıt hücreleri dediğimiz sistemler kullanılıyor. Projemizle, hidrazin-boran yakıt tankı entegre edilen hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretilebileceğiz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜBA su ürünlerini mercek altına alacak
18 Kasım 2019 11:07		 Öğrenci kimlik kartının avantajları AÖF'ye ilgiyi arttırıyor
18 Kasım 2019 08:35
ALES 81 ildeki 88 sınav merkezinde yapıldı
17 Kasım 2019 13:07		 Refah seviyemiz arttı boyumuz uzadı
17 Kasım 2019 08:55
ALES, yarın 88 sınav merkezinde düzenlenecek
16 Kasım 2019 09:11		 Temizlik denetimi 'görünmez spreyle' sağlanacak
14 Kasım 2019 17:29
Zeytin yağında doğru bilinen yanlışlar
14 Kasım 2019 13:34		 YÖK'ten ihtisaslaşan üniversitelere kadro tavkiyesi
14 Kasım 2019 12:19
Teknoloji fakültelerinin dekanları YÖK'te buluştu
14 Kasım 2019 11:41		 Doçentlik belgeleri artık e-Devlet'te
13 Kasım 2019 09:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında14:54 - İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu14:49 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:46 - Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı14:45 - 'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı siyasete konu olmamalı'14:43 - FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:37 - Dışişlerinden, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki14:32 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı14:27 - Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı14:16 - Ak Partili Ünal'dan 'evinde ölen bakıcı' ile ilgili açıklama
14:14 - Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın'dan borç açıklaması14:11 - İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı14:09 - Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı14:04 - AK Parti'den Yavaş'a 'yurt dışı' sorusu14:04 - İlk ara tatilde öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi14:00 - PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi14:00 - Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak13:56 - Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
Hilal Kaplan 1
ankaragücü 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam