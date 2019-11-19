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Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahibi oldukları tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarına atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 13 hak sahibi için 19 Kasım 2019 tarihinde bilgisayar ortamında kura işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi
 19 Kasım 2019 14:27
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Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi ile; 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalı yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahibi oldukları tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarına atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 13 hak sahibi için 19 Kasım 2019 tarihinde bilgisayar ortamında kura işlemi gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yeni bildirimler yapıldığı sürece hak sahipleri için önümüzdeki dönemde de kura işlemi gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Memurlar.Net
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