Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı
|19 Kasım 2019 14:32
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı bulunan muvazzaf astsubaylar F.Ö, H.G, M.E.A. ve S.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
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