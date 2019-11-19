FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
|19 Kasım 2019 14:43
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Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Y. ve avukatı katıldı.
Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen S.K, Kahramanmaraş'ta örgüt üyesi öğrencilerden sorumlu olduğunu ve huzurda bulunan sanık Ahmet Y'yi tanıdığını belirtti.
FETÖ'ye ait evlerde sohbet toplantısı yaptığını belirten tanık S.K, "Ahmet Y. benim sorumlu olduğum eve bir yıl boyunca geldi. Biz zaten bu evlere sınav kazanma potansiyeli olan öğrencileri seçiyorduk. Ahmet Y. astsubay okulunu kazanıp İzmir'e gittiğinde ben ilgilenmeye devam ettim. Sanık askeri okulda okurken de örgüte ait evlere geliyordu. Bu evde örgüt elebaşına ait kasetler izleniyor ve kitaplar okunuyordu." ifadesini kullandı.
Sanık Ahmet Y. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Ahmet Y, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme, sanık Ahmet Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.
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