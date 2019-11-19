1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
 19 Kasım 2019 14:49
Yazdır
FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Osman İnci ile avukatı katıldı.

Sanık İnci, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, ikametinde yapılan aramada örgütün dergilerinin bulunduğunu ve "örgüt benim örgütüm" diyen ancak zaafları olanların yer aldığı "EA" olarak kodlandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İnci'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında
19 Kasım 2019 15:00		 İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu
19 Kasım 2019 14:54
FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
19 Kasım 2019 14:43		 Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı
19 Kasım 2019 14:32
Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
19 Kasım 2019 14:09		 FETÖ'nün 'Kamboçya öğretmeni'ne 7,5 yıl hapis cezası
19 Kasım 2019 13:43
Gaziantep'te FETÖ sanığı iş adamına 10 yıl hapis cezası
19 Kasım 2019 12:47		 Gurbetçilerden Diyarbakır annelerine destek
19 Kasım 2019 12:37
'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında gerekçeli karar açıklandı
19 Kasım 2019 12:29		 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
19 Kasım 2019 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında14:54 - İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu14:49 - FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası14:46 - Diyanet, sigarayla mücadelede kararlı14:45 - 'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı siyasete konu olmamalı'14:43 - FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası14:37 - Dışişlerinden, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki14:32 - Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 muvazzaf astsubay yakalandı14:27 - Maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı14:16 - Ak Partili Ünal'dan 'evinde ölen bakıcı' ile ilgili açıklama
14:14 - Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın'dan borç açıklaması14:11 - İmamoğlu, yerli üretim metrobüsün test sürüşüne katıldı14:09 - Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı14:04 - AK Parti'den Yavaş'a 'yurt dışı' sorusu14:04 - İlk ara tatilde öğrenciler sosyal aktivitelere yöneldi14:00 - PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi14:00 - Hibrit araçların enerjisi 'bor'dan karşılanacak13:56 - Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
İstanbul - Ankara arası yarım saat daha kısalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
n11.com'un boykot edilmesi 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Hilal Kaplan 1
ankaragücü 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam