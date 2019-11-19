Bayındır Memur-Sen'den Noterler Birliği'ne tepki
|19 Kasım 2019 15:10
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Bayındır Memur-Sen, Tapu satışlarına yönelik Noterler Birliği'nden yapılan açıklamaya basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
BASIN AÇIKLAMASI
Bazı Basın yayın kuruluşlarında yapılan haberde noterler birliği başkanı Dursun Cin Türkiye'de Noterlerin yetkilerinin genişletilmesi için çalışmaların yapıldığı ve Tapu satışlarının Noterler tarafından yapılması konusunda hazırlık yapıldığı belirttiği açıklamasında Tapu Satışlarının Noterlere verilmesi durumunda işlemlerin çok daha hızlı olacağını ve vatandaşların uzun süre beklemek zorunda kalmayacağını belirtmiştir.
Tapu Müdürlüklerimiz 2018 yılında toplam 8.896.441 işlem gerçekleştirilmiş olup Yapılan bu işlemler karşılığında 11.290.552.696 TL tutarında bütçeye gelir elde edilmesini sağlamıştır. Açıklamayı yapan Noterler Birliği Başkanı bilmelidir ki; toplam 11.799 çalışanımız mesai merhumu gözetmeksizin Ailelerinden, sosyal hayatlarından ve kendilerinden ödün vererek görevlerini yerine getirmektedirler.
Tapu Müdürlüklerini yıllık ortalama 20.000.000 vatandaşımız ziyaret etmektedir. Yapılan anketlerde Vatandaş memnuniyeti oranı %97 olarak tespit edilmiştir.
Noterler Birliği başkanı Tapu Satışlarının noterlere verilmesi durumunda işlemlerin çok daha hızlı olacağını söylemiştir. Ancak, bilinmelidir ki Satış işlemlerinin günlük tamamlanma oranı %90'ın üzerindedir. Günlük tamamlanamayan işlemlerin büyük bir kısmı ise vatandaş yada evrak eksikliğinden kaynaklıdır.
Türk Medeni Kanunun 1007 nci (eski M.K. 917.md.) maddesinde; "Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder '' hükmü bulunmakta olup sahte bir vekaletnamenin sorumluluğu bile Tapu Müdürlüğü çalışanına yüklenmektedir.
Tapu Müdürlüğü çalışanları bu kadar özveri ile görevlerini yaparken bu açıklamada sanki vatandaşların tapu müdürlüklerinden almış olduğu hizmetin kalitesinin düşük olduğunu belirtmenin yersiz ve yanlış bir açıklama olduğunu belirtmek isteriz.
Yetkili Sendika olarak yapılan bu talihsiz açıklamayı kınıyoruz. Ve gerçeği yansıtmayan bu açıklamanın yetkililerce düzeltilmesini umuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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