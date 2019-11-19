1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler ara tatilde öğrencileri okula kazandırıyor

Erciş ilçesinde öğretmenler, ara tatilde ev ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuklarını okula göndermeleri için ailelerle görüşüyor
 19 Kasım 2019 15:08
Yazdır
Öğretmenler ara tatilde öğrencileri okula kazandırıyor

Erciş ilçesinde öğretmenler, ara tatilde ev ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuklarını okula göndermeleri için ailelerle görüşüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler, gerçekleştirilen ziyaretlerde görüştükleri ailelerin sorunlarını dinliyorlar.

Ailelere, devletin ücretsiz servis, sıcak yemek, kitap ve kırtasiye yardımında bulunduğunu anlatan öğretmenler, çeşitli sıkıntılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakan çocukların yeniden okula devamını sağlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bazı öğrencilerin sürekli devamsızlıklarının olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Ara tatili ziyaretler için fırsat bildiklerini dile getiren Şimşek, "Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, öğrencileri ve velileri ikna etmeye çalışıyor. Böylelikle çocukların eğitime devamı sağlanıyor." dedi.

Tekler Üzümlü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şeniz Ulgan da okula devam etmeyen öğrencilerle ilgili çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Okulu bırakan öğrencileri tespit ettik. Okula devam etmeme sebeplerini öğrendik. Devletin yaptığı taşıma, sıcak yemek ve kitap yardımı konularından bahsettik. Öğrencilerimizin okula devam edeceklerine dair söz aldık ve ikna ettik. Tatilin bitmesiyle öğrencilerimiz okullarına kavuşacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediyor
19 Kasım 2019 16:32		 Hawala sistemi nedir?
19 Kasım 2019 16:27
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
19 Kasım 2019 16:15		 Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı
19 Kasım 2019 15:37
Düzce'de FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest
19 Kasım 2019 15:34		 Askeri casusluk kumpas davasında 3 tahliye
19 Kasım 2019 15:27
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında
19 Kasım 2019 15:00		 İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu
19 Kasım 2019 14:54
FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
19 Kasım 2019 14:49		 FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
19 Kasım 2019 14:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - Süleyman Soylu açıkladı! IŞİD'lilerin büyük bölümü gönderilecek16:46 - Bakanlıktan 'Dipsiz Göl' için 4 maddelik eylem planı16:42 - Kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü16:39 - Cumhurbaşkanı'na yazılan mektuba siyanür incelemesi16:34 - İstanbul'da sabah ezanına 'mesai' ayarı16:32 - Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediyor16:32 - YLSY tercih sonuçları açıklandı16:27 - Hawala sistemi nedir?16:19 - 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı16:15 - FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
16:08 - Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa 1 tutuklama16:02 - Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı16:00 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:53 - Şeref Malkoç: Demokrasiye katkıda bulunuyoruz15:44 - Açık unutulan kamyon kasası kapağı bir kadını öldürdü15:37 - Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı15:34 - Düzce'de FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest15:30 - İBB, 30 bin üniversiteliye eğitim yardımı yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
Hilal Kaplan 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 2
ankaragücü 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam