1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askeri casusluk kumpas davasında 3 tahliye

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 5'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın daha tahliyesine karar verildi
 19 Kasım 2019 15:27
Yazdır
Askeri casusluk kumpas davasında 3 tahliye

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 5'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın daha tahliyesine karar verildi.

İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 5'i tutuklu 95 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tanık olarak dinlenen H.H.B., 1986 yılında FETÖ ile tanıştığını ifade ederek, "O yıllarda bu işi Allah'ın rızası için yaptıklarına inandığımız abiler bize evlerinde ders çalıştırıyordu. Sanıklardan N.Ö. de aynı evde ders çalışıyordu. Fen lisesi sınavlarına hazırlanırken gündeme askeri lise sınavları geldi. Daha sonra İstanbul'a askeri lise sınavına girmek için gittiğimizde bir gece FETÖ'ye ait bir evde kaldık. Askeri lise sınavını kazanınca Kuleli Askeri Lisesinde sanıklardan N.Ö. ve Ö.Ç. ile birlikte eğitim görmeye başladık. 1995 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştük. Bu görüşmede devre arkadaşım N.Ö. de bulundu" dedi.

Konya'da babaları aracılığıyla tanıştıkları H.H.B.'nin iddia ettiği gibi askeri lise sınavına İstanbul'da değil İzmir'de girdiğini söyleyen tutuksuz sanık N.Ö., "1995-1997 yılları arasında terörle mücadele görevi için Tunceli'de bulunuyordum. İddia edildiği gibi kimseyle bir görüşme gerçekleştirmedim" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

3 sanığa tahliye kararı

Tutuklu sanıklar, tutuklu kaldıkları sürelerin uzun olduğundan yakınarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Oğuz Kamalak, Çetin Coşkun ve Yılmaz Şen'in adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin de bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verildi. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 95'e düştü.

İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediyor
19 Kasım 2019 16:32		 Hawala sistemi nedir?
19 Kasım 2019 16:27
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
19 Kasım 2019 16:15		 Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı
19 Kasım 2019 15:37
Düzce'de FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest
19 Kasım 2019 15:34		 Öğretmenler ara tatilde öğrencileri okula kazandırıyor
19 Kasım 2019 15:08
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 asker gözaltında
19 Kasım 2019 15:00		 İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu
19 Kasım 2019 14:54
FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
19 Kasım 2019 14:49		 FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
19 Kasım 2019 14:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - Süleyman Soylu açıkladı! IŞİD'lilerin büyük bölümü gönderilecek16:46 - Bakanlıktan 'Dipsiz Göl' için 4 maddelik eylem planı16:42 - Kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü16:39 - Cumhurbaşkanı'na yazılan mektuba siyanür incelemesi16:34 - İstanbul'da sabah ezanına 'mesai' ayarı16:32 - Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediyor16:32 - YLSY tercih sonuçları açıklandı16:27 - Hawala sistemi nedir?16:19 - 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı16:15 - FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
16:08 - Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa 1 tutuklama16:02 - Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı16:00 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:53 - Şeref Malkoç: Demokrasiye katkıda bulunuyoruz15:44 - Açık unutulan kamyon kasası kapağı bir kadını öldürdü15:37 - Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı15:34 - Düzce'de FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest15:30 - İBB, 30 bin üniversiteliye eğitim yardımı yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
n11.com'un boykot edilmesi 1
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
Hilal Kaplan 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
ankaragücü 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam