İBB, 30 bin üniversiteliye eğitim yardımı yapacak
|19 Kasım 2019 15:30
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 bin üniversite öğrencisine bir eğitim dönemi boyunca 3 bin 200 TL yardım yapılacağını duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan İmamoğlu, İstanbullu öğrencilerin Türkiye'nin en ucuz ulaşım kartlarına sahip olduğunu hatırlattı.
Son başvuru tarihi 24 Kasım
Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin 24 Kasım Pazar gününe kadar https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden başvuru yapması gerekiyor.
Kimler başvurabiliyor?
İmamoğlu'nun paylaştığı internet sitesinde "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" başlığı altında kimlerin eğitim yardımından faydalanacağı açıklandı.
Öğrencilerin yardımdan faydalanması için şu şartları taşıması gerekiyor:
- T.C. vatandaşı olmak,
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,
- Lisans öğrencisi olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
- Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak,
- Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek.
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