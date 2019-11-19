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Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, baltalı ve tabancalı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Jandarma tarafından köyde geniş güvenlik önlemleri alındı
 19 Kasım 2019 16:02
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Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Ertaş köyü Üyücek Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen Ercan Buyurukcu (25) ve kardeşi Ersin Buyurukcu (31) ile komşuları Sami B. ve eşi Seher B. arasında tartışma çıktı.

İki grup arasındaki tartışma bir süre sonra taşlı, sopalı, baltalı ve tabancalı kavgaya dönüştü. Sami B, yanında bulunan tabanca ile Buyurukçu kardeşlere ateş etti.

Yaralanan Ercan Buyurukcu, ambulansla kaldırıldığı Daday Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ersin Buyurukcu ise Daday Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balta ve sopa darbeleri ile yaralanan Sami B. ile eşi Seher B, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ercan Buyurkcu'nun cenazesi otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma tarafından köyde, geniş güvenlik önlemleri alındı.
Anadolu Ajansı
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