YLSY tercih sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı YLSY kurum kontenjanı tercih sonuçlarını açıkladı
|19 Kasım 2019 16:32
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2019 YLSY - Kurum Kontenjanları Tercih Sonuçları Açıklanmıştır
1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adayların kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar Bakanlığımızın REBUS (https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden yayınlanmıştır.
Kurum kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adayların belge teslim işlemleri 28 Kasım - 09 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, sürece ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüz sitesinden (http://yyegm.meb.gov.tr/) daha sonra duyurulacaktır.
2019 YLSY - Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en Küçük ve En Büyük Puanlar için tıklayınız
Adaylara duyurulur.
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