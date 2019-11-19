1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü

Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı
 19 Kasım 2019 16:42
Yazdır
Kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü. Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan ,"Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu" dedi.

İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise, "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk" şeklinde konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı'na yazılan mektuba siyanür incelemesi
19 Kasım 2019 16:39		 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı
19 Kasım 2019 16:19
Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa 1 tutuklama
19 Kasım 2019 16:08		 Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19 Kasım 2019 16:02
Açık unutulan kamyon kasası kapağı bir kadını öldürdü
19 Kasım 2019 15:44		 Kaza yapan aracın devrilmesini çevredekiler engelledi
19 Kasım 2019 13:56
Şüpheliler zor kullanarak kurbana kendisini vurdurmuşlar
19 Kasım 2019 13:51		 Öğretmenden veliye 'tehdit ve hakaret' davası
19 Kasım 2019 13:04
Kocaeli'de küfürlü paylaşım yapan kişi hakkında AK Parti'den suç duyurusu
19 Kasım 2019 12:24		 Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar!
19 Kasım 2019 12:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - Süleyman Soylu açıkladı! IŞİD'lilerin büyük bölümü gönderilecek16:46 - Bakanlıktan 'Dipsiz Göl' için 4 maddelik eylem planı16:42 - Kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü16:39 - Cumhurbaşkanı'na yazılan mektuba siyanür incelemesi16:34 - İstanbul'da sabah ezanına 'mesai' ayarı16:32 - Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediyor16:32 - YLSY tercih sonuçları açıklandı16:27 - Hawala sistemi nedir?16:19 - 81 ilde 'Duman 8' operasyonu: 109 gözaltı16:15 - FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
16:08 - Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılığa 1 tutuklama16:02 - Kastamonu'da köyde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı16:00 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:53 - Şeref Malkoç: Demokrasiye katkıda bulunuyoruz15:44 - Açık unutulan kamyon kasası kapağı bir kadını öldürdü15:37 - Gri kategoride aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı15:34 - Düzce'de FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest15:30 - İBB, 30 bin üniversiteliye eğitim yardımı yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir Üniversitesinin, borçlarından dolayı, Halkbank yoluyla kapatılmak istenmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KYK borçları ve karşılıksız çeke düzenleme geliyor
Çalışma Bakanlığı, 1000'i ASDEP, 4 bin 313 personel alacak
Böyle özür dileme olmaz. OHAL Komisyonunun göreve iade ettiği müdür, kaloriferci yapıldı
Kamu görevlilerinin mal beyanı için 'takip sistemi' geliyor
82'si muvazzaf 133 askere FETÖ'den gözaltı kararı
PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliğini yeniledi
Bahçeli'den Erdoğan'a EYT desteği
FETÖ'nün yeni para trafiği çözüldü
Çalışma Bakanı'ndan engelli atamaları açıklaması
Dananın saldırısına uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hilal Kaplan 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 2
n11.com'un boykot edilmesi 1
ankaragücü 2
trump'ın hilal kaplan'a verdiği ayar 5
zeljko obradovic'in molada oyuncularına küfretmesi 2
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 2
Millete hizmetten dolayi zarar ediyorsak edelim 2
SON İLANLAR
MSB Akasryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Foça Bakım Onarım Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Edirne Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kastamonu Koyas Turizm 8 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 73 İşçi Alacak
İzmir İzelman 13 İşçi Alacak
İzmir Grandplaza 2 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş Engelli 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam