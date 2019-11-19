Süleyman Soylu açıkladı! IŞİD'lilerin büyük bölümü gönderilecek

Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Reuters'ın sorularını yanıtladı. Yıl sonuna kadar ne kadar IŞİD'linin gönderileceği sorusuna Soylu, şöyle yanıt verdi:

"Oradaki problem şu, muhatap olan ülkelerle ilişki kuruyoruz, (IŞİD'lilerin) bazılarının çocukları var. DNA testini bazı ülkeler bizim yapmamızı istiyor. Bazıları da kendileri yapmak istiyor. Onun için o çocukların annelere ait olup olmadığını teyit istemek en doğal hakları, kuralların da bir parçası. Şu anda gerek geri gönderme merkezinde olanlar gerek Suriye'de gözetimimiz alında, yüksek güvenlikli yerde bulunanlar gerekse de Türkiye'de cezaevinde bulunanlar için süreci sürekli işletiyoruz."

'Büyük bölümü gidecek'

Soylu, sözlerinin devamında şunları kaydetti: "(Yılbaşına kadar) biz DEAŞ'lıların önemli bölümünü göndermek istiyoruz. Bu işlemlerin ne kadar süreceğine bağlı. Ama işlemlerin önemli bölümü yürüyor. Tüm hepsi için özellikle Avrupa'dakiler için hepsi için yürüyor. Zannediyorum büyük bir bölümünü yılbaşına kadar göndermiş oluruz."

Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi'ne aykırı

Bazı ülkelerin IŞİD'lileri vatandaşlıktan çıkardıkları gerekçesiyle kabul etmediğini belirten Soylu şöyle konuştu: "Kendi vatandaşlığından çıkardığı için kabul etmeyen ülkeler var. Ama bu özellikle hem bizim AB ile gerikabul anlaşmasının 5'inci maddesine aykırı, BM'nin ilgili kararına aykırı.Hem de Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi'ne ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne aykırı."

'Vatansız bırakma hakları söz konusu değil'

"Yani netice itibariyle kendi vatandaşı olup onu vatansız bırakma hakları söz konusu değil" diyen Soylu, bunun geçerli bir işlem olmadığına dikkat çekti: "Dolayısıyla birtakım ülkelerle bu konuda bir değerlendirme yaptık, onlar alıyor."