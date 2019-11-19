Ak Parti Çanakkale İl Başkanı istifa etti
|19 Kasım 2019 16:59
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AK Parti'de 6 il başkanının istifasının ardından bugün bir istifa haberi daha geldi. Bu kez haber Çanakkale'den... AK Parti Çanakkale il Başkanlığı görevini 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürüten Gültekin Yıldız, istifa kararını aldığını duyurdu.
Gültekin Yıldız'ın sosyal medyadan duyurduğu istifa açıklamasında 'genel merkez' detayı dikkat çekti. Gültekin Yıldız, Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile yaptığı görüşmenin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Gültekin Yıldız'ın istifasını duyurduğu açıklaması şöyle:
-"Yaklaşık 8 yıl önce merkez ilçe yönetim kurulu üyesi olarak başlayan, Merkez İlçe Başkanı ve Çanakkale İl Başkanı olarak aralıksız devam eden siyasi görevim, dün akşam Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir ile 7. Olağan Kongre çerçevesinde yaptığımız görüşme neticesinde, kendisine il başkanlığı görevimden istifamı sunmam ile son bulmuştur. İnşallah siyaseten verilen bu es hem şahsım hem de partimiz için hayırlara vesile olacaktır.
-7. Olağan Kongre'nin partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, resmi görevim olsun olmasın partimin bir neferi olarak en iyi bildiğim şeyi yapacağımın, yani samimiyetle ve heyecanla Çanakkale'mize hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum."
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