Hilal Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'gazeteci değilsin' tepkisi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gazeteci Hilal Kaplan'ı "gazeteci falan değil" sözleri ile eleştirdi. Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt geldi.
|19 Kasım 2019 17:04
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gazeteci Hilal Kaplan'ı "gazeteci falan değil" sözleri ile eleştirdi. Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt geldi.
Gazeteci Hilal Kaplan'ın ABD Başkanı Trump'a sorduğu soru Trump'tan daha çok Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. CHP lideri, Kaplan'ın gazeteci olmadığını iddia etti.
Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına Kaplan'dan yanıt gecikmedi. Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı ve "CHP grubunda gazeteci diye Eren Erdem alkışlatmış adamsın, sen gazeteci demesen de olur." dedi.
CHP grubunda gazeteci diye Eren Erdem alkışlatmış adamsın, sen gazeteci demesen de olur. https://t.co/tOXOrEL9cqHilal Kaplan (@hilal_kaplan) 19 Kasım 2019
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