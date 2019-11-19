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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
 19 Kasım 2019 17:09
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7250 5,7260 5,7150 5,7160
Avro 6,3320 6,3330 6,3330 6,3340
Sterlin 7,4060 7,4430 7,3810 7,4180
İsviçre Frangı 5,7750 5,8040 5,7540 5,7830
ANKARA
ABD Doları 5,7000 5,7600 5,6900 5,7500
Avro 6,2950 6,3650 6,2900 6,3600
Sterlin 7,3420 7,4780 7,3060 7,4580
Anadolu Ajansı
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