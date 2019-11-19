Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|19 Kasım 2019 17:09
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7250
|5,7260
|5,7150
|5,7160
|Avro
|6,3320
|6,3330
|6,3330
|6,3340
|Sterlin
|7,4060
|7,4430
|7,3810
|7,4180
|İsviçre Frangı
|5,7750
|5,8040
|5,7540
|5,7830
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7000
|5,7600
|5,6900
|5,7500
|Avro
|6,2950
|6,3650
|6,2900
|6,3600
|Sterlin
|7,3420
|7,4780
|7,3060
|7,4580
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