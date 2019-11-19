Öğretmenlerden 'Öğretmenler Günü' için eğlenceli klip
|19 Kasım 2019 17:11
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Ordu'da bir grup öğretmen, hem eğlenmek hem de eğlendirmek için "Muallim" şarkısına klip çekti.
Altınordu ilçesindeki Milli İrade Ortaokulu öğretmenleri, "24 Kasım Öğretmenler Günü" öncesi rol alacakları, çekimini ve montajını yapacakları bir klip için kolları sıvadı.
Okuldaki 45 öğretmenin yanı sıra idari personel ve bir grup öğrenci de "Muallim" şarkısı eşliğindeki klipte rol aldı. Eğlenceli anların yaşandığı klip, cep telefonuyla kaydedildi.
Montajın ardından internet ortamında paylaşılan klip, çok sayıda kişiden beğeni topladı.
Okul müdürü Erkut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Öğretmenler Günü'ne yönelik iki öğretmenden teklif geldiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz hem eğlenmek hem de eğlendirmek için böyle bir klip çekmek istediklerini söyledi. Geçen hafta birkaç gün içerisinde bu klibi tamamladık." dedi.
- "İzleyenlerden güzel yorumlar alıyoruz"
Öğretmenlerin güzel bir iş çıkarttığını belirten Şahin, sosyal medyada çok güzel dönüşler aldıklarını söyledi.
Klip önerisinde bulunan öğretmenlerden Sevgi Osma ise bu fikrin, internette gördüğü bir klipten esinlenerek ortaya çıktığını anlattı.
Öğretmen arkadaşları ile öğrenci ve personelin desteğiyle amatör bir çekimle güzel bir klip elde ettiklerini aktaran Osma, izleyenlerden güzel yorumlar aldıklarını dile getirdi.
Öğretmen Fatma Bayhan da destek veren herkese teşekkür etti.
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