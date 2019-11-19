Doçentlik başvurusunda 'yayınevi' tanımı değişti
|19 Kasım 2019 17:23
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Yükseköğretim Kurulu, Doçentlik başvurusunda yer alan Ulusal Yayınevi ve Uluslararası Yayınevi tanımını değiştirdi.
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 17/10/2019 tarihli toplantısında alınan karar
ile, Doçentlik Başvuru Şartlarında yer alan, "Ulusal Yayınevi" ve "Uluslararası
Yayınevi" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ulusal Yayınevi:
En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
Uluslararası Yayınevi:
En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500'e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.
İlgililere Duyurulur.
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI
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