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Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda

Yeni vergi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi
 19 Kasım 2019 17:29
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Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulunda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, HDP'nin "kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü. Öneri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, elektrik faturalarından yüzde 2 TRT payının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınma önerisi de kabul edilmedi.

Önergelerin görüşülmesinin ardından, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin görüşmelerine 11. madde üzerinden devam ediliyor.

Öte yandan, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li milletvekillerinin bazı ifadelerine ilişkin yerinden söz aldı.

Zengin, "Kürt sorunu yok, Kürt kardeşlerimizi istismar eden bir terör sorunu var." dedi.

Bu sırada, HDP sıralarından "Yalan söylüyorsun." diye laf atılması üzerine Zengin, "Yalan lafına deli oluyorum. Hayatımda yalan söylemedim. Bu edepsizliği reddediyorum. Bu ne cüret?" diye konuştu.

Zengin'i milletvekili arkadaşları yatıştırdı.
Anadolu Ajansı
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